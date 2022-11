Adolescente de 16 anos é morto a tiros em confronto com a PM no Marajó

O adolescente Adarlan Valadares de Freitas, de 16 anos, foi morto a tiros pela Polícia Militar em Portel, na Região de Integração do Marajó. Segundo o comandante da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar, major Armando Jofre, o menor atirou contra os militares que tentaram abordá-lo no final da tarde de ontem (10) no bairro Cidade Nova.

“Ao fazer a tentativa de aproximação para a abordagem, o cidadão sacou um armamento e, depois, disparou na guarnição militar. De forma a repelir a injusta agressão e de garantir a integridade pública de cada um dos munícipes aqui de Portel e, principalmente, dos policiais militares envolvidos nesta ocorrência, o policial foi obrigado a desferir disparos em desfavor do acusado”, afirmou Jofre em entrevista à TV Paraíso, afiliada da Rede TV! Em Portel.

Segundo o policial, o jovem foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal de Portel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo Jofre, o menor era conhecido da polícia pela prática de diversos delitos, inclusive tinha uma acusação de estupro.

A PM vai instaurar inquérito para justificar a intervenção seguida de morte e a Polícia Civil fará outra investigação.

Fonte: Notícia Marajó/Foto: Divulgação PM