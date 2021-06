Adolescente de 17 anos é morto e enterrado em cova rasa no Residencial Tocantins

O corpo apresentava inúmeros ferimentos cortantes pelo corpo, possivelmente causados por arma branca. IML adiantou realização de exame tanatológico para verificar as circunstâncias que envolveram a morte

MARABÁ, SUDESTE DO PARÁ – Desaparecido há pelo menos quatro dias, o adolescente Jamilton Barbosa Soares, de 17 anos, teve o corpo encontrado por moradores do Residencial Tocantins, no Núcleo São Félix, no início da tarde desta quinta-feira (24).

O corpo, de acordo com informações vindas do local do crime, estava enterrado em uma cova rasa e apresentava inúmeros ferimentos cortantes, possivelmente causados por arma branca.

Foram mobilizadas ao local do crime equipes das polícias Civil e Militar e do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, que adiantou a realização de um exame traumatológico para verificar as circunstâncias que envolveram a morte.