Adolescente é apreendida por aplicar golpes por Pix no Pará

O uso do Pix, o pagamento instantâneo criado pelo Banco Central (BC), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, foi adotado por uma adolescente de 17 anos, em Belém, para aplicar golpes com a venda de aparelhos celulares. Ela foi descoberta e apreendida nesta última terça-feira (24).

A suspeita vendia o equipamento, pegava o aparelho, e apresentava um comprovante falso de que havia feito a transferência do dinheiro. Resultado: foi descoberta e apreendida.

De acordo com a Polícia Civil, a garota não agia sozinha. As informações são de que ela contava, pelo menos, com a ajuda de um homem. Um total de quatro pessoas denunciaram a adolescente à polícia. Entre elas, um homem contou que negociou um cordão com a adolescente e também foi enganado.

A adolescente está na Divisão Especializada de Atendimento ao Adolescente, na avenida Governador José Malcher, n° 1.031, entre a avenida Almirante Wandenkolk e a passagem Alda Maria, no bairro de Nazaré, em Belém.

A polícia chegou até ela, por denúncia de um policial. Ele estava combinando uma venda com ela, mas desconfiou e fez a denúncia na Seccional Urbana de São Brás. A equipe de investigação ficou à paisana no local combinado para a negociação, o Terminal Rodoviário de Belém, e a apreendeu em flagrante.

Fonte: Portal Debate, com informações de O Liberal