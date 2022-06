Adolescente é apreendido ao vender arma pelas redes sociais no Pará

Um adolescente de 15 anos, foi apreendido após postar em suas redes sociais uma arma de fogo, do tipo espingarda, para tentar vender, no último domingo (29). Ele é residente e domiciliado na 2ª rua do bairro Nova Miritituba, no Distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, um policial viu através das redes sociais que o menor havia postado em grupos de WhatsApp e no seu Status a venda de uma espingarda calibre 12. Ao ser questionado sobre a arma, o adolescente afirmou que ela pertencia a um amigo caminhoneiro, e que o objeto foi vendido pela quantia de R$ 8 mil.

O adolescente recentemente já havia sido apreendido por participação do furto de uma motocicleta na Loja Tático. O caso foi comunicado ao delegado de plantão e o rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia para que sejam tomadas as devidas providências.

Fonte: Debate Carajás com Portal Giro