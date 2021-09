Adolescente é apreendido suspeito de furtar carro de concessionária em Belém

Crime ocorreu na quinta-feira, 16, no bairro da Cabanagem.

Nesta sexta-feira (17), um adolescente foi apreendido suspeito de ter furtado um carro de dentro de uma concessionária, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, ele foi flagrado por uma equipe tentando arrombar a porta de um estabelecimento comercial no bairro do Carananduba em Mosqueiro. Aos ser apresentado na delegacia do distrito, ele teria sido reconhecido como o responsável.

Polícia investiga furto de carro de concessionária em Belém

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança (Veja acima), que flagraram o momento em que ele fugiu da concessionária com o carro roubado quebrando a vitrine. O veículo foi recuperado horas depois, no bairro da Cabanagem.

A Polícia Civil informou que o adolescente foi encaminhado para divisão especializada, onde foi feito um boletim de ocorrência circunstanciado. O jovem foi liberado na companhia do responsável.

FONTE G1