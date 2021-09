Adolescente é morto com golpes de lâmina pelo colega de quarto, no Ciam de Marabá

Eduardo Ferreira Lima, de 14 anos, foi assassinado por outro jovem, de 17, dentro do centro de internação

Um adolescente de 14 anos, identificado como Eduardo Ferreira Lima, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (24), nas dependências do Centro de Internação do Adolescente Masculino (Ciam), em Marabá, sudeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem foi morto com golpes de lâmina de barbear no pescoço e nos pulsos. O autor do ato infracional é um adolescente de 17 anos que dividia o quarto com a vítima. As informações foram publicadas pelo portal Debate Carajás.

A gestora do Ciam, Lucileia Cardoso Cavalcante, foi quem informou as autoridades, ainda no início da manhã, sobre o homicídio cometido na unidade de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. Ela relatou que a vítima foi encontrada morta dentro do quarto 4, na ala B, junto com outros dois internos. Questionados, um deles confessou o ato e alegou legítima defesa.

Segundo o adolescente, Eduardo havia tentado atacá-lo com uma lâmina de barbear, mas ele conseguiu imobilizá-lo com um “mata-leão” e, depois disso, o feriu até a morte com a lâmina de barbear. Cortes profundos foram constatados no pescoço e nos pulsos da vítima. O adolescente deve responder à infração conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois ainda não atingiu a maioridade.

Ainda segundo Lucileia, até o ocorrido, a administração do Ciam não tinha conhecimento de nenhum conflito entre autor e vítima. A servidora pública também relatou que a lâmina utilizada no ato foi retirada dos barbeadores que os internos recebem para a higiene pessoal.,

