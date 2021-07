Adolescente indiana é morta a pauladas por família ao vestir calça jeans

Neha Paswan, de 17 anos, foi agredida até a morte por seus familiares, na semana passada, por andar vestida de calça jeans no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. A ‘imposição’ da jovem teria ferido os “princípios” dos anciões da vila que buscaram formas de puni-la. As informações são do G1 Mundo.

A mãe da vítima, Shakuntala Devi Paswan, contou em entrevista à BBC Hindi que a menina havia sido espancada com varas pelo avô e tios após uma discussão sobre quais roupas poderia usar em casa, um vilarejo localizado no distrito de Deoria.

Ainda segundo Shakuntala, Neha havia mantido jejum religioso o dia inteiro, mas à noite optou por vestir-se com uma calça jeans e um top e dar prosseguimento aos rituais. No entanto, os avós da adolescente ficaram incomodados com a atitude da moça e iniciaram uma discussão acalorada que terminou em violência.

“Eles não me deixaram acompanhá-los [à unidade de saúde], então alertei meus familiares. Eles foram ao hospital distrital procurando por ela, mas não conseguiram encontrá-la”, contou à emissora de televisão, acrescentando que a menina teria sido levada ainda inconsciente.

No dia seguinte, populares encontraram o corpo de uma jovem pendurado sobre o rio Gandak. Os policiais da região investigaram e foi constatado que tratava-se de Neha. Ao todo dez pessoas, incluindo avós, tios, tias e primos da vítima, além do motorista, foram apontados como suspeitos do crime.

O chefe de polícia Shriyash Tripathi informou que quatro pessoas já foram presas e estavam sendo interrogadas. Mas, os agentes ainda procuram pelos outros acusados do assassinato.

