Adolescente morre ao cair de brinquedo em parque de Orlando

Um adolescente, de 14 anos, morreu após cair de uma atração em um parque de diversões de Orlando, nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais. O acidente foi registrado nesta quinta-feira (24), quando o menino se desprendeu do assento em um brinquedo de queda livre do parque Icon Park e caiu de uma altura de cerca de 100 metros.

A polícia americana abriu uma investigação e, segundo reportagem da emissora NBC, testemunhas contam ter visto o adolescente “escorregar da cadeira” na queda.

A torre de 131 metros foi interditada assim que o acidente ocorreu e o jovem foi levado ainda com vida para o hospital, mas não resistiu. A empresa responsável pela fabricação do brinquedo disse que colabora com os investigadores e tenta avaliar o que pode ter acontecido.

A atração permanece fechada para que as investigações possam ser feitas. O local onde ocorreu o acidente não se pronunciou sobre o acidente até a última atualização desta reportagem.

Fonte: Reprodução tnonline

Foto: UOL Divulgação / Icon Park