Adolescente morre eletrocutada ao usar chapinha nos cabelos

Thamires da Conceição Silva, de 14 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto usava uma chapinha de cabelo. O caso aconteceu no último sábado (25), na Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar da região, a jovem usava o equipamento ligado na tomada no momento da descarga elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local da ocorrência, tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. O equipamento, segundo a polícia, estava com uma parte do fio à mostra, desencapado, e ligado em uma extensão, o que pode ter causado o choque.

Fonte: O Liberal

As informações são do Metrópoles.