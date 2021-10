Adolescente morre em Altamira após se afogar no rio Xingu

Um adolescente de 16 anos morreu após se afogar no rio Xingu em Altamira, no sudeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (29). Ele estava com amigos quando desapareceu na água.

Railan Costa da Silva amanheceu na praia do rio com amigos. Por volta das 6h30, os bombeiros foram acionados porque ele havia desaparecido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou ao g1 que encontrou o corpo pouco tempo após o início das buscas e, apesar das manobras para tentar reanima-lo, o jovem não resistiu.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal foram acionados e o corpo foi reconhecido pelo irmão da vítima.

Fonte: g1 Pará

Foto: TV Liberal/Reprodução