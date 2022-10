Adolescente portador de deficiência é brutalmente agredido durante assalto no Pará

Na noite da segunda-feira, 3, um adolescente portador de deficiência, foi alvo da ação de criminosos no município de Parauapebas, sudeste paraense.

De acordo com informações, durante o assalto, a vítima que não teve a identidade divulgada, estava na porta de sua casa quando além de ter seu celular roubado, ainda foi brutalmente agredido por um dos assaltantes. Ainda segundo informações, o criminoso pagou o celular do garoto e depois iniciou uma sequência de agressão nele, com uso de um capacete.

A Polícia Militar foi acionada para registro da ocorrência e já está em diligência para identificar e prender os suspeitos. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Saúde. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Fonte: Roma News