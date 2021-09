Adolescentes desaparecidos são encontrados mortos em Altamira

Dois adolescentes de 13 anos, que eram primos e estavam desaparecidos, foram encontrados mortos no domingo (26), às margens da rodovia BR-230, a Transamazônica, em Altamira, sudoeste do Pará. Os corpos foram encontrados com marcas de tiros ao lado de uma motocicleta. A polícia investiga o caso.

Segundo informações de familiares, João Marcos e Rafael Lira desapareceram na noite de sábado (25) por volta das 19h, na volta para casa, quando retornavam do bairro Buriti com destino ao centro da cidade. Eles estavam de moto e sendo acompanhados pelo pai de um dos adolescentes que dirigia um carro. Quando o pai percebeu que eles não apareciam mais no retrovisor, retornou para procurar os adolescentes, mas não conseguiu localizá-los.

Após o desaparecimento, os familiares registraram um boletim de ocorrência na Secciona Urbana de Altamira, ainda no sábado.

Policiais militares estiveram no local onde os adolescentes foram vistos pela última vez e fizeram buscas, mas não encontraram nada porque esse trecho onde eles desapareceram é bastante escuro.

Ao amanhecer de domingo, os corpos dos estudantes foram localizados na rodovia Transamazônica, próximo ao cemitério São Sebastião, a 4 quilômetros do acesso à cidade.

Os corpos foram liberados no final da tarde de domingo e estão sendo velados em uma igreja evangélica na avenida Perimetral, em Altamira. De acordo com os familiares, o sepultamento ocorre ainda nesta segunda-feira (27).

Investigação

As polícias Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local fazendo o levantamento das primeiras informações que podem ajudar a desvendar esse crime.

A Polícia Civil informou em nota que instaurou inquérito e investiga o caso, que está sob sigilo. Qualquer informação pode ajudar no esclarecimento das mortes dos adolescentes e pode ser repassada pelo “Disque Denúncia”, número 181.

Os adolescentes não têm passagem pela polícia e estudavam na rede municipal de ensino. Uma equipe do Centro de Perícias também foi acionado para periciar o local.

