Adolescentes furtam Porsche e o abandonam em mata após combustível acabar

Três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar do Mato Grosso suspeitos de furtarem um Porsche Carrera em Porto dos Gaúchos, no norte do estado, na madrugada de segunda-feira. Eles levariam o veículo até o munícipio de Sinop, mas o combustível acabou e decidiram esconder o carro em uma área de mata, nas margens da MT-338, para depois voltarem.

Os militares receberam informações de que o veículo tinha sido furtado na cidade de Juara durante a madrugada. Pela manhã, foram informados que três garotos pediam carona próximo da comunidade Cambará.

Os três, dois adolescentes de 15 anos e um de 17, foram vistos por uma equipe da Patrulha Rural de Juara e correram para uma casa abandonada. De acordo com a polícia, ao serem abordados entraram em contradição e em seguida confessaram o furto do Porsche.

Segundo a polícia, eles contaram que cortaram a cerca elétrica, pularam o muro, conseguiram entrar na casa e pegar a chave do carro. Quando saiam, a moradora ainda tentou impedir, mas não conseguiu.

Uma equipe do Conselho Tutelar acompanhou o registro da ocorrência. Em contato com o proprietário, ele se apresentou na delegacia com o registro do boletim de ocorrência e ficou com a responsabilidade de levar o Porsche até a delegacia de Porto dos Gaúchos.