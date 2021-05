Adolescentes planejam arrastão e um deles acaba atingido pelo próprio comparsa

Um segundo assaltante foi ferido em troca de tiro com a Polícia Militar

A noite da última quinta-feira (27) terminou mal para uma dupla de adolescentes que planejava fazer um arrastão em Marabá. Além do plano ter falhado, eles ainda acabaram feridos a tiros, um deles atingido pelo próprio comparsa durante a tentativa de roubar uma moto.

Tudo começou por volta das 20h, quando a dupla tomou de assalto o condutor de uma moto Bros, no final da rua Alfredo Monção, no bairro Bom Planalto, Núcleo Cidade Nova. O que eles não contavam é que a vítima fosse reagir e entrar em luta corporal com os dois. No meio da confusão, um deles tentou atirar no dono da moto, mas acabou acertando o comparsa. Mesmo assim, eles ainda conseguiram fugir, levando a moto.

Segundo a Polícia Militar, a dupla fugiu em direção ao Rio Itacaiúnas. No caminho, abordaram um mototaxista e pediram que ele levasse o jovem que estava ferido para o hospital, mas o profissional desconfiou da situação e recusou a corrida, fugindo logo em seguida. Mais uma vez um dos assaltantes tentou atirar, na intenção de coagir o mototaxista. Porém, além de não acertar o alvo, o tiro ainda chamou a atenção de populares que alertaram a polícia.

Logo, começaram as buscas aos acusados, que foram localizados por uma guarnição e receberam os policiais a tiros. Durante o revide um dos jovens pulou no rio e o outro conseguiu fugir na motocicleta. Horas depois, a PM recebeu a informação de que dois adolescentes haviam dado entrada no Hospital Municipal de Marabá (HMM) com ferimentos feitos por arma de fogo.

Uma guarnição foi encaminhada para a unidade e conseguiu apreender os dois que, após receberem atendimento médico, foram conduzidos até a 21ª Seccional Urbana para os procedimentos devidos.