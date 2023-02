Adrilles sobre esposa de Arlindo Cruz: “Perda total da noção”

Nesta segunda-feira (27), o jornalista Adrilles Jorge usou as redes sociais para se manifestar a respeito de uma notícia envolvendo Babi, esposa do cantor Arlindo Cruz, que revelou estar namorando André Caetano.

Arlindo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, vem realizando tratamento em razão das sequelas da doença. Babi segue casada com ele, apesar de ter assumido um novo relacionamento, no último dia 23.

No Twitter, Adrilles disse que “namorar outro e ser casada ao mesmo tempo com um homem incapaz” revela uma “perda total da noção do sentido de vida”.

– O caso da esposa de Arlindo Cruz que quer namorar outro e ser casada ao mesmo tempo com um homem incapaz -e ainda se acha generosa -revela a perda total da noção do sentido de vida que é se doar para além do prazer pessoal. O casamento É uma doação para além do prazer pessoal – opinou.

