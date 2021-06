Adversário do Paysandu no sábado, Jacuipense-BA possui jogadores ex-Remo e Papão no elenco

Três jogadores que já atuaram no futebol paraense fazem parte do grupo do clube grená

O Paysandu encara o Jacuipense-BA, neste sábado (12), no Estádio Pituaçu, em Salvador (BA). O clube baiano, assim como o Paysandu, ainda não venceu na Série C e busca os três pontos para se afastar do Z-2. No elenco o clube grená possui um velhos conhecidos do torcedor paraense.

No elenco montado pelo clube baiano está o ex-volante do Remo Charles. O jogador esteve no grupo remista que conquistou o acesso à Série B e já atuou contra o Paysandu. O atleta de 26 anos jogou os 90 minutos contra o Tombense-MG e ganhou a posição de titular na equipe. O meia Dedeco, ex-Castanhal e Remo e Fábio Matos, ex-Paysandu, também fazem parte do elenco grená, mas ainda não atuaram pela equipe neste Brasileiro.

O Jacuipense terá um desfalque certo para o jogo contra o Paysandu. Expulso na última partida, Vicente, lateral-esquerdo do clube baiano vai cumprir a suspensão. O técnico Vicente Veloso vive a expectativa de contar com o meia Peixoto, que se recupera de uma torção no tornozelo.

Jacuipense x Paysandu se enfrentam neste sábado (12), às 19h, no Estádio Pituaçu.

Fonte: oliberal.com