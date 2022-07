Advogada é denunciada à Justiça como ré na morte da mãe, em janeiro

A Justiça Criminal aceitou os argumentos do Ministério Público do Estado do Pará e indiciou a advogada Juliana Giugni Cavalcante Sobrinho de Melo, tornando-a ré no assassinado, a facadas, com requintes de perversidade, da mãe dela, a aposentada Arlene Giugni da Silva, que foi vítima de feminicídio triplamente qualificado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa, por razões da condição de sexo feminino. O irmão da indiciada, o também advogado Leonardo Felipe Giugni Bahia, foi indiciado pela co-autoria do crime e por tentativa de homicídio contra Juliana.

Segundo informações na tarde desta quarta-feira, 06, Juliana teve pedida a sua prisão preventiva, mas ainda não foi decretada, o que pode facilitar sua fuga, agora que é ré no crime ocorrido em 18 de janeiro deste ano, no interior de um apartamento no bairro de Batista Campos, área nobre da capital paraense.

REVIRAVOLTA

Inicialmente, Felipe Giugni Bahia foi preso e autuado em flagrante delito, depois de confessar ter sido o autor da morte de sua mãe Arlene Giugni, após os dois discutirem na mesa, durante o café, por causa de uma fatia de pão.

Ocorre que, durante as investigações, e tomando por base o laudo pericial da polícia técnica, foi constatado que havia manchas de sangue e impressões digitais em grande parte de Juliana, assim como havia, em menor quantidade, de Felipe Giugni.

No decorrer das apurações, o representante do Ministério Público Estadual, Franklin Lobato Prado, Promotor de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, concluiu que ficou comprovado que o feminicídio contra a Arlene Giungni foi praticado pela irmã e ofereceu aditamento à denúncia criminal no caso do advogado acusado de matar a própria mãe a facadas e de ferir e tentar matar a própria irmã.



Imagens: Álbum de família