Advogada morre tragada pelas águas da Baía do Guajará

Foi identificado ontem, domingo, 04 no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém, o corpo da mulher resgatado das águas da Baía do Guajará anteontem, sábado, 03. Trata-se da advogada Sophia Velasco Assunção, que era vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-PA. Ela desapareceu na noite da última quinta-feira, 30, após cair nas águas em frente à Estação das Docas, ponto turístico da capital paraense.

Sophia foi reconhecida pela modelo transgênero e Miss Beleza T Brasil 2022, Isabella Santorinne. Ela falou ter ido até o Instituto Médico Legal (IML), onde reconheceu que o corpo era de Sophia. “Gente, estou no IML e reconheci o corpo da Sophia Velasco Assunção, ela estava desaparecida desde o dia 30. Ela foi aquela vítima de afogamento lá na Estação das Docas. Dor está imensa. Não estou acreditando, mas precisamos ser fortes”, disse.

O corplo de Sophia foi velado hoje na capela Nossa Senhora de Fátima, na Avenida José Bonifácio, em frente ao cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém.



Imagens: Redes Sociais