Advogada paraense recebe rede de apoio para campanha à vaga ao Tribunal Superior do Trabalho (TST)

A campanha da advogada Paula Frassinetti à vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) ganhou um reforço da Confraria de Mulheres na Advocacia “EntreNós”. A instituição vai oficializar o apoio durante o jantar especial que será realizado no próximo dia 31 deste mês, a partir das 19h, no restaurante do Radisson Hotel, em Belém.

A advogada paraense Paula Frassinetti está pleiteando uma vaga de ministra do TST pelo Quinto Constitucional, instrumento legal que determina que 1/5 das vagas dos tribunais deve ser composto por advogadas e advogados de carreira e integrantes do Ministério Público.

“Nós trabalhamos a valorização da mulher advogada por meio da capacitação que agrega iniciativas para o desenvolvimento de carreiras, com trocas de experiências entre as integrantes, networking e responsabilidade na condução dos projetos. Queremos fomentar a representatividade feminina em todos os nossos tribunais”, explica Ellen Martins, presidente da Rede “Entre Nós”.

A Confraria “EntreNós” existe há três anos e apoia ações efetivas de inclusão e participação das mulheres em cargos de liderança. “Hoje apoiamos a advogada Paula Frassinetti para a vaga no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a promotora Ana Cláudia Pinho para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). São paraenses que nos honram com competência, integridade e buscam essas conquistas”, destaca Ellen.

No encontro, a promotora Ana Cláudia Pinho e a advogada Paula Frassinetti abordarão as próprias trajetórias e a importância da diversidade nos tribunais superiores do país. “É muito bom ver esse movimento acontecendo aqui na Amazônia. Todos os olhos do mundo estão voltados pra cá. Esse é o momento de fazermos história e aumentar a presença feminina, com ênfase nas amazônidas, nos nossos tribunais superiores. Nossa experiência e história vão nos ajudar a representar a nossa região com competência, respeito e muito comprometimento”, enfatiza Paula Frassinetti.

Vale destacar que a advogada Paula Frassinetti nasceu em Belém e é filha de advogados. Cresceu imersa no universo jurídico, construindo carreira no ofício que se mistura com a sua história de vida. É especialista em direito trabalhista e atua há mais de 40 anos na defesa do direito do trabalho. É doutora em Direitos Fundamentais e Relações Privadas pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Paula Frassinetti também é mestre em Responsabilidade Civil e autora do livro “Responsabilidade Civil – Dever Jurídico Fundamental”. Atualmente, é diretora da Associação da Advocacia Trabalhista Paraense (ATEP), integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) seção Pará e membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas.

Entre os muitos casos de sucesso do escritório Paula Frassinetti Advogadas, está a defesa da nulidade da pré-contratação de horas extras dos bancários, tese convertida em súmula no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Há, ainda, um caso de estabilidade do empregado de uma sociedade de economia mista, que gerou recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).

SERVIÇO

O jantar de adesão promovido pela Confraria “EntreNós” em apoio à campanha de Paula Frassinetti e em alusão ao Mês da Advocacia será na quinta-feira, 31, a partir das 19h, no restaurante do Radisson Hotel, na Avenida Brás de Aguiar, centro de Belém. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98053-6506.

Imagem: Divulgação