ADVOGADO DENIS FARIAS PODE SER O PRÓXIMO DESEMBARGADOR

. vaga pertence a Ordem dos Advogados, em virtude do Quinto Constitucional. Denis Farias é Advogado, Professor, Escritor e Consultor Jurídico, e agora é pré-candidato a Desembargador. Denis Farias é advogado experiente, com 19 anos de intensa advocacia militante, já foi juiz do Tribunal de Ética da OAB, e é estudante regular do Doutorado da Universidad Federal de Buenos Aires. Denis Farias se destaca como uma opção de representante da Advocacia no Tribunal de Justiça. Tem um bom trânsito nos Fóruns Judiciais, e no Tribunal de Justiça. E bom relacionamento com advogados e advogadas da Capital e do Interior.

Foto: Divulgação