Advogado posta conversa antiga entre Silvio Santos e Gugu

Nelson Willians, advogado das filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, e de Rose Miriam Di Matteo, publicou nesta sexta-feira (23), no Instagram, vídeos antigos em que o apresentador aparece junto à família. Ele também compartilhou nos stories uma conversa entre Gugu e Silvio Santos, ao vivo, em 2001, época em que Rose estava grávida do primogênito do casal, João Augusto Liberato.

No registro, os dois apresentadores falam da “esposa” Rose Miriam, que desde a morte de Gugu, em 2019, tenta na Justiça o reconhecimento da união estável.

– Vai nascer em dezembro. Que coisa hein, Gugu? Eu já sei que quem vai ter o filho, claro, é sua esposa, não é você – falou Silvio Santos.

– É lógico – respondeu Gugu, no vídeo.

– O nome dela é Rose – emendou o dono do SBT.

– Que coisa, quem diria que você iria casar com a Rose, né? Não sei o que ela viu em você – brincou Silvio.

Em outro momento, Rose Miriam e os filhos do casal estão no palco do Domingo Legal, ao vivo, onde o apresentador abraça a companheira, beija a testa dela e declara: “Minha eterna companheira Rose Miriam”.

O casal também surge junto curtindo um brinquedo de um parque de diversões e ainda uma viagem de carro, na companhia dos três filhos. Gugu estava dirigindo, Rose no banco do carona e o trio atrás, se distraindo no celular.

Em nota, também publicada na rede social, o advogado afirmou que a cliente e Gugu Liberato mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família.

– A legislação para reconhecimento de união estável é clara. A traição ou ausência de sexo – o que não é o caso de Rose e Gugu – não são, por si só, elementos para desqualificar a união estável, senão as pessoas começam a trair só para “escapar” de eventuais responsabilidades civis. Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente confirmados – escreveu Willians.

RELAÇÃO ROSE MIRIAM E GUGU LIBERATO

Desde a morte do apresentador, em novembro de 2019, Rose Miriam Di Matteo briga na Justiça para ter reconhecida a união estável do casal, que ficou junto por cerca de 20 anos.

As filhas Marina e Sofia, de 19 anos, apoiam a mãe e ressaltam que os pais, que nunca foram casados no papel, tinham um projeto familiar. Já o filho João Augusto, de 21, e a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, curadora do espólio, negam o vínculo e destacam que o desejo de Gugu era apenas ter filhos por uma espécie de barriga de aluguel.

No testamento do comunicador, feito em 2011 e validado esta semana pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o apresentador deixou Rose de fora. No documento, ele destinou 75% de sua herança, avaliada por cerca de R$ 1 bilhão, aos três filhos.

Os outros 25%, ele quis dividir entre seus cinco sobrinhos. Três deles são filhos de Amandio Liberato, de 70 anos, o irmão mais velho do comunicador. Os outros dois sobrinhos são filhos de Aparecida. No entanto, o pleito de Rose Miriam que pode afetar a distribuição na Justiça ainda está em andamento.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Record TV