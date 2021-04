Advogado que foi ‘salvo’ de tiros por notebook é encontrado morto em Belém

Ele estaria fazendo treinamento de sobrevivência na selva quando se afogou

O advogado Cristiano Frederico Correia de Souza foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13), em Belém. Ele estaria fazendo treinamento de sobrevivência na selva, quando foi vítima de afogamento.

Cristiano virou notícia quando foi “salvo” por um notebook em uma tentativa de homicídio, na noite do dia 5 de janeiro deste ano. Uma pessoa não identificada disparou dois tiros de arma de fogo. Um deles acertou a residência do advogado e o outro deixou a bala alojada no notebook que Cristiano carregava na mochila.

O advogado é natural de Mafra, Santa Catarina. A Ordem dos Advogados do Brasil catarinense está tomando as providências para translado do corpo do advogado até o município de Lebon Régis.