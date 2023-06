Aeronave de pequeno porte pouso forçado em milharalfaz

Na manhã deste sábado (3), um avião monomotor fez um pouso forçado em um milharal localizado na zona rural de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros disse que não há vítimas nem feridos. As informações são do G1.

Na aeronave, estavam um professor de voo, de 28 anos, e um piloto estudante, de 31. Os dois haviam saído do aeroclube da cidade para uma aula.

Funcionários da fazenda onde o avião caiu usaram um drone e, assim, ajudaram a encontrar o professor de voo e o piloto estudante.

O Corpo de Bombeiros ainda não descobriu o que teria causado o pouso forçado. O local ficou isolado, e a corporação fez prevenção de incêndio até a chegada das equipes da Aeronáutica.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros