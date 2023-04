Aeronave paramotor com pai e filho cai no mar em Pernambuco

Um homem morreu e outro ficou ferido, nesta sexta-feira (7), na queda de um paramotor (tipo de aeronave leve), na Ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. A vítima era o filho, Allan Cabral, de 39 anos. Ele estava acompanhado do pai, de 65 anos.

Segundo o delegado José Luzia, que comanda as investigações, o pai de Allan, que não teve a identidade revelada, contou que, pouco antes de o equipamento cair, o homem falou que “daria um rasante”. Ainda segundo o policial, o sobrevivente disse que foi neste momento que um forte vento atingiu o paramotor, provocando a queda no mar.

Preso embaixo da estrutura do paramotor, Allan, segundo testemunhas, se afogou. Pai e filho foram retirados do mar pela população e só depois socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) afirmou que Allan teve uma parada cardiorrespiratória, e que os profissionais tentaram reanimá-lo, sem sucesso. Allan havia chegado a Pernambuco havia cerca de 15 dias. Desempregado, ele estava morando em São Paulo e retornou ao estado em busca de emprego.

O pai de Allan disse que o filho havia feito um curso, em São Paulo, para pilotar o equipamento, mas que não sabia se ele tinha autorização/habilitação. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o paramotor é uma aeronave de leve porte, movida por um motor localizado na área traseira, próximo às costas do condutor.

As investigações ficarão sob a responsabilidade da Delegacia de Itamaracá. O paramotor será periciado no Departamento de Engenharia do Instituto de Criminalística (IC).

