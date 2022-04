Aeroporto de Carajás passa a ter voos com nova aeronave da Azul

Desde a última segunda-feira (4), o Aeroporto de Carajás, localizado no município de Parauapebas, sudeste do Pará, passou a ter voos realizados com os aviões Embraer 195-E2 da Azul Linhas Aéreas. Com a substituição do equipamento anterior por uma geração mais nova, a oferta de assentos na aeronave passou de 118 para 136 passageiros.

Suas operações, com frequência diária, seguem partindo do Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, às 10h05, com pouso em Carajás às 12h35. A jornada continua com a decolagem às 13h30, com destino a Belém, onde chega às 14h35. No sentido inverso, a saída da capital ocorre às 15h30, com pouso e decolagem em Carajás às 16h40 e 17h35, e retorno a Confins às 20h.

Aeroporto de Carajás

Inaugurado em setembro de 1982, o terminal foi construído pela mineradora Vale para atender à demanda das atividades da maior jazida de ferro do mundo, tendo a jurisdição técnica, administrativa, comercial, operacional e de navegação aérea assumidas pela Infraero apenas três anos depois.

Localizado no coração da Floresta Nacional dos Carajás e a 18km de Parauapebas, o aeroporto homônimo é considerado de pequeno porte, com capacidade de até 300 mil passageiros por ano, segundo dados da Infraero. No momento, ele recebe, além da Azul, as operações da Gol Linhas Aéreas, com voos para Brasília e Confins às segundas, quartas e sextas-feiras.

Fonte: Blog Zé Dudu