Aeroporto de Guarulhos terá maior terminal de luxo do mundo

That’s fancy. O Aeroporto de Guarulhos anunciou para 2023 um novo terminal de luxo. Esse será o primeiro terminal VIP na América do Sul e o maior do mundo no gênero.

Para construir o espaço, foi fechado um acordo com a empresa canadense AEPM International, com investimento estimado em R$ 80 milhões.

Um pouco mais sobre a experiência

Pra começar, o usuário chega no terminal de limousine e vai ter sua bagagem conduzida por um mensageiro, que também cuida do check-in.

O Terminal VIP oferecerá chuveiros de qualidade, área de negócios, concierge e um restaurante comandado por um chef brasileiro, onde será possível saborear um coquetel e ouvir música relaxante — viajar estressa, né? risos.

Quanto vai custar a brincadeira? A previsão é que os viajantes tenham que desembolsar a partir de US$ 150 — o equivalente a R$ 814.

Zoom Out: Os responsáveis pelo projeto afirmam que ele se alinha às estratégias de diversificação de serviços, não influenciando na qualidade dos outros terminais. Seu lanche no aeroporto vai continuar custando R$ 50.

Fonte: thenewscc