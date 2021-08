Aeroporto de Santarém recebe certificação internacional de segurança

O Aeroporto Internacional de Santarém — Maestro Wilson Fonseca, situado no estado do Pará recebeu uma importante certificação operacional, nesta quinta-feira (26), conforme publicado no Diário Oficial da União, da portaria n° 5727 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Essa certificação é uma exigência do Regulamento Brasileiro De Viação Civil (RBAC) 139.

A avaliação para obter o certificado operacional de aeroportos são guiadas pela Organização Internacional De Aviação Civil (OACI), responsáveis pelos parâmetros a serem atendidos por terminais do mundo inteiro.

Também fazem parte da certificação itens como classe de aeronaves que podem operar no aeroporto, e período do dia em que estão autorizados os pousos e decolagens. No caso de Santarém, o aeroporto pode ser utilizado regulamente por aeronaves compatíveis com o código de referência, ou inferior, e as operação de voos podem ocorrer pela parte da manhã ou a noite.

“ Essa conquista é resultado do trabalho e dedicação de todos os funcionários do aeroporto. Ela também demostra o compromisso da Infraero com o atendimento das normas vigentes e com a eficiência das operações aeroportuárias”, afirma o Superintendente do Aeroporto de Santarém , Lucival Cordeiro Júnior.

Foto: foursquare Vinicius M