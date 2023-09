Aeroporto Internacional de Belém experimenta administração privada a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 04, e ao longo dos próximos 30 anos, o Aeroporto Internacional de Belém passa a ter administração da iniciativa privada. O Consórcio Novo Norte, que já administra 23 aeroportos regionais, arrematou os direitos em agosto do ano passado.

Assim, quem frequentar o terminal aeroportuário, em breve, vai experimentar mudanças estruturais e de atendimento, lazer e demais serviços.



O leilão foi promovido pelo Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Novo Norte é formada pela Socicam e Dix Empreendimentos. Além do aeroporto de Belém, elas têm direito de operar no de Manaus. Ambos os empreendimentos foram arrematados por R$125 milhões, um aumento de 119,78% em relação ao valor inicial proposto no leilão, de R$ 56,8 milhões e fazem parte do Bloco Norte II, concedidos à iniciativa privada durante a sétima rodada de concessões. Entretanto, Belém é a primeira capital a experimentar os serviços da Socicam, que tende a implementar ampliar a oferta de serviços, conveniências e facilidades aeroportuárias, mas Bisordi não detalhou como ela será feita, apenas que haverá investimentos de mais de R$ 874 milhões de reais em Belém e Manaus, o Estado do Amazonas.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar