Afegão morto ao cair de avião era jogador da Seleção, Zaki Anwari

A cena de uma pessoa caindo de um avião da Força Aérea dos EUA que deixava o Afeganistão na segunda-feira (16) rodou e comoveu o mundo. Nesta quinta-feira (19), a agência de notícias afegã Ariana informou a identidade da vítima: o atleta Zaki Anwari, jogador de futebol que chegou a trabalhar na seleção de base do país.

Anwari sofreu a queda após tentar se pendurar na parte externa do Boeing C-17, que estava lotado. O óbito foi confirmado pelo Diretório Geral para os Esportes.

Na ocasião da decolagem do avião, pessoas que estavam na pista de pouso tentaram se segurar à porta da aeronave quando ela já estava em movimento.

Segundo o que autoridades do Talibã e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) disseram à Reuters, doze pessoas já morreram dentro e nas proximidades do aeroporto, que permanece sob o controle do exército norte-americano.

Nesta quinta-feira (19), houve mais tumulto no local, e pais tentaram passar crianças por cima do muro.

Os EUA acusam o grupo islâmico de manter pontos de controle ao redor do aeroporto e impedir a saída de afegãos do país. O governo norte-americano pede que o Talibã libere a passagem dos cidadãos que queiram deixar a nação.

