Afoxé, blocos e escolas de samba agitam Icoaraci com muita cultura popular

Com fantasias coloridas e muita alegria, os blocos carnavalescos e agremiações desfilaram na avenida do samba, em Icoaraci, na noite desta segunda-feira (20). O evento, promovido pela Prefeitura de Belem, foi organizado pela Administração Regional de Icoaraci (ADIC) e pela Fundação Cultural de Belém (FUMBEL) e reuniu cerca de seis mil pessoas na avenida 15 de Agosto, local do desfile oficial do carnaval da Vila Sorriso.

Combate à intolerância religiosa

O grupo de afoxé Ita Lemi Sinavuru, um movimento de afirmação por meio da música, do teatro e dos valores civilizatórios da África, abriu a noite com muita representatividade, cobrando respeito pelas religiões de matriz africana.

Em seguida, três blocos carnavalescos e quatro escolas se apresentaram na avenida do samba.

Desfile dos blocos

A Associação Carnavalesca Unidos de Vila Isabel foi o primeiro bloco a entrar na avenida. O bloco abriu o evento com samba no pé, apresentando o enredo “Belém, chuva sagrada de cada dia”, que trouxe a chuva como um símbolo da cidade, presente todos os dias, amenizando o calor na vida dos belenenses.

Aí foi a vez do bloco Unidos do Paracuri, que contou em seu enredo a saudade de dois anos sem carnaval, causada pela pandemia de COVID-19.

O bloco Gaviões da Vila fechou o concurso, na modalidade de blocos, com o enredo “O que é o amor?”. Segundo eles, o tema é um dos assuntos mais abordados pelas artes e vem sendo explicado de muitas formas diferentes.

Animada, Anouk Aflalo Doré, jornalista francesa que acompanhava o desfile, disse que estava empolgada para ver como era o carnaval na Vila. O seu companheiro, o também jornalista Tei Vander Heyden, achou incrível a recepção e a forma com que foram tratados durante o desfile. “A cidade é bastante acolhedora com os turistas, o que nos faz sentir em casa”, disse Heyden.

Desfile das escolas de samba

A escola de samba Unidos da Mangueira foi a primeira a entrar na avenida, com o enredo “Terra de cultura, dança e arte o Pará paidégua”, que mostrou com muito brilho e cores vivas a riqueza cultural de nosso estado.

A Unidos da Baixada levou pra avenida o enredo “Ananindeua dos trens, a baixada te quer bem e na avenida vai além”, onde fez homenagem a Ananindeua, uma das cidades mais populosas e de grande expansão no Pará.

Já a Canal 19, terceira escola a desfilar na avenida, trouxe o tema “Aumenta o som, Vila Sorriso! Quero me embalar no mar da sua rede, pra saciar a minha sede”, alertando sobre questões como a preservação da água que é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade.

Por fim, a Unidos da São Roque fechou o desfile com chave de ouro, com o enredo “Maré Cheia”, evidenciando a cultura popular por meio do folclore e da vida cotidiana em relação a esse fenômeno da natureza.

Fumbel

O presidente da Fumbel, Jamil Mouzinho, acompanhou o desfile do início ao fim, sempre atento para que tudo estivesse a contento do público. Para Jamil, Icoaraci tem uma tradição de carnaval, tanto de blocos quanto de escolas de samba. Ele fez menção às duas agremiações que são de Icoaraci, Mocidade Olariense e a Bohemios da Vila Famosa, que estão no grupo de acesso das escolas de samba de Belém.

“Existe essa tradição, e por conta dessa tradição, a população responde positivamente, lotando as arquibancadas, os espaços disponíveis para que possam assistir ao desfile das escolas de samba daqui”, disse Mouzinho.

Retomada das desfiles populares

O Agente Distrital de Icoaraci, Gregório Neto, também acompanhou a folia na avenida do samba e reafirmou o compromisso da Prefeitura de Belém com a cultura popular: “Para nós da Prefeitura de Belém é uma imensa honra promover a retomada do desfile das escolas de samba e blocos carnavalescos do distrito de Icoaraci, após dois anos de pandemia. Esse momento e este espaço são importantes para a cultura popular, onde as escolas e blocos sempre trazem uma mensagem que consegue diálogo, gerando debates públicos e que transformam a nossa sociedade. E por isso que promovemos e incentivamos essa manifestação cultural e artística”, afirmou Gregório.

A realização do Carnaval de Icoaraci é da Prefeitura de Belém, por meio da organização da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Administração Regional do Outeiro (Arout).

Texto: Michel Jorge

Fonte: Agência Belém/Foto: Michel Belém