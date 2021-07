Ágatha e Duda avançam às oitavas no vôlei de praia

Brasileiras conhecerão suas adversárias nesta sexta-feira (30)

Ágatha e Duda sabiam que precisavam vencer para continuar em busca da medalha olímpica no vôlei de praia na Olimpíada de Tóquio. E a dupla brasileira conseguiu o objetivo nesta quinta-feira (29), quando derrotou as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/18. O duelo foi realizado no Parque Shiokaze, na capital Tóquio.

Com esta vitória, Ágatha e Duda vão aguardar os resultados das partidas de amanhã (30) para saber quem enfrentararão nas oitavas de final. O time nacional se recuperou na competição, já que na última rodada havia perdido para as chinesas Wang e Xia por 2 sets 0 (21/18 e 21/14). Elas ainda duelaram na estreia com as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/11).

O jogo

Canadenses começaram melhor – Reuters/PILAR OLIVARES

As canadenses começaram melhor a partida, abrindo dois pontos de vantagem (3 a 1). Mas as brasileiras reagiram rapidamente e empataram de 4 a 4. O confronto ficou equilibrado até 11 a 11. Em seguida, Ágatha e Duda fizeram 13 a 11 no marcador. A diferença ficou ainda melhor quando o Brasil abriu três pontos (17 a 14) de Bansley e Wilkerson. Quando o duelo parecia controlado, a dupla nacional sofreu o empate (17 a 17). No entanto, na sequência, o primeiro set acabou com 21 a 18 no placar.

No segundo set aconteceu o contrário da etapa inicial. Ágatha e Duda fizeram 2 a 0 e cederam o empate (2 a 2). O Brasil conquistou vantagem de dois pontos somente quando fez 14 a 12. Em seguida, as brasileiras cresceram no jogo e conseguiram 18 a 13. Com cinco pontos de vantagem, a dupla do Brasil conduziu o confronto com segurança até o final, cravando 21 a 14.

