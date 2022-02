Agência espacial japonesa e Toyota desenvolvem ‘SUV espacial’

Na última semana, a Toyota e a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) aprovaram, dois anos e meio após a assinatura do acordo inicial, o projeto conhecido como Lunar Cruiser, um rover espacial destinado a explorar a Lua, e batizado em homenagem ao SUV Land Cruiser, da fabricante japonesa.

Quando as duas empresas anunciaram o nome do veículo espacial tripulado em agosto de 2020, o líder do projeto, Takao Sato, emitiu um comunicado à imprensa, explicando que o carro oferecerá espaço para as pessoas viverem, trabalharem e se comunicarem com a Terra. Isso significa que, mesmo levando os astronautas a regiões mais distantes na superfície lunar, eles não precisarão utilizar trajes espaciais, pois o interior do veículo será pressurizado.

Fonte: Toyota/Divulgação.Fonte: Toyota

Como será o Lunar Cruiser da Toyota?

Com base nas reproduções artísticas do Lunar Cruiser divulgadas pela Toyota, as especulações indicam que o veículo irá medir quase seis metros de comprimento e terá espaço suficiente para acomodar até dois astronautas. A fabricante japonesa estima que o rover lunar será entregue à Jaxa até o final desta década.

Embora em desenvolvimento desde março de 2019, o projeto do veículo lunar encontra-se ainda em seus estágios iniciais, com algumas empresas se dedicando a construir peças de partes diferentes do rover. A Toyota já confirmou a contratação da startup Gitai Japan, especializada em robótica, para construir um braço mecânico, espécie de “garra” que poderá ser convertida para outras ferramentas, conforme as tarefas de escavar, levantar ou varrer.

Fontes

JAXA Toyota Toyota