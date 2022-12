Agência Reguladora de Belém amplia atendimentos e se aproxima ainda mais de usuários

Acostumado a pagar R$ 47 todo mês na conta de água, o aposentado Willi Guimarães ficou surpreso ao receber fatura no valor de mais de R$ 500. Ele procurou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para entender o motivo da cobrança e agendar uma vistoria no imóvel para identificar possíveis vazamentos ou defeito no hidrômetro que mede o consumo de água na sua residência.

“A Cosanpa fez a vistoria, mas no mês seguinte a conta de água veio alta do mesmo jeito”, lembrou o aposentado.

Com o problema ainda sem solução, o aposentado procurou a Agência Reguladora Municipal de Belém (Arbel) para mediar o conflito. Uma vistoria foi realizada pela equipe técnica da Arbel na casa do aposentado e nenhum vazamento ou problema que justificasse o alto valor cobrado foi encontrado. Verificada a irregularidade, os valores foram corrigidos pela Cosanpa e as faturas ajustadas no valor correto.

Atendimentos – Reclamações sobre falta de água e problemas com fatura da Cosanpa representam mais de 60% dos atendimentos realizados pela Ouvidoria da Arbel nos últimos dois anos. Neste período, mais de 3.500 usuários dos serviços públicos de saneamento foram atendidos. Nos últimos anos, a Arbel tem buscado cada vez mais a aproximação com o usuário dos serviços públicos de saneamento, seja de água, esgotamento sanitário ou resíduos sólidos.

“Estamos sensíveis aos diversos problemas existentes, ouvindo e atendendo quem nos procura. Ampliamos nossa ouvidoria, editamos novas normas e resoluções, estamos em constante aprimoramento para buscar uma resposta satisfatória”, ressaltou a diretora-presidente da Arbel, em exercício, Paloma Lins.

A Arbel também vem intensificando as fiscalizações, visando atuar de forma mais efetiva junto às prestadoras dos serviços públicos. “Em que pese as dificuldades, identificamos avanços por parte da Cosanpa. Mas a Arbel, como ente regulador, adota todas as práticas de regulação visando melhorar a prestação do serviço para a população”, completou a diretora-presidente em exercício.

Educação ambiental – Para levar mais informação à população, diversas ações de educação ambiental foram realizadas em bairros da capital e também nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro.

autônomo José Ferreira trabalha com venda de pescado no Mercado de Icoaraci e classificou como muito positiva as informações recebidas pela equipe da Arbel durante ação ambiental realizada no segundo semestre de 2022. “Temos que ficar muito atentos com o destino que damos ao lixo que produzimos, pois isso afeta nossa vida e também a qualidade do local em que convivemos diariamente”, pontuou.

Educar as crianças também passou a ser foco das ações executadas pela autarquia. Recentemente, o projeto denominado ArtBel foi implantado com a participação de alunos da rede pública municipal, levando conhecimento por meio da música como elemento de educação ambiental. Esse projeto conta com a parceria do músico Salomão Habib, que há vários anos trabalha com a educação de crianças por meio de expressões artísticas.

Arbel – É uma autarquia que regula os quatro eixos do saneamento básico em Belém, que são abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Denúncias e reclamações podem ser feitas pelo telefone (91) 98464-7478, e-mail ouvidoria.arbel@gmail.com e no site da Arbel. Antes de procurar o órgão, é importante que o usuário primeiro oficialize a reclamação junto às prestadoras de serviços, que são as responsáveis pelos atendimentos.

Texto: Lauro Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Arbel