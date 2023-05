Agência Transfusional do Hospital Regional de Marabá garante assistência de qualidade

Francisca Neves dos Santos, 89 anos, foi encaminhada para atendimento no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP) em Marabá, após sofrer uma queda acidental em sua residência e fraturar a perna. Para o seu tratamento ela precisou de transfusão sanguínea, procedimento crucial que salva vidas diariamente na unidade.

“Precisei de duas bolsas de sangue para auxiliar na minha recuperação, e agora estou bem graças a Deus e logo estarei em casa. Gostaria de agradecer a todos os voluntários que doam sangue, o gesto simples faz diferença na vida de muitas pessoas, assim como fez na minha”, explicou a aposentada.

No Regional de Marabá, as transfusões sanguíneas são realizadas com segurança e eficiência, pela Agência Transfusional da unidade, responsável por armazenar e distribuir sangue e seus componentes. O processo garante o bem-estar dos pacientes, que precisam dos recursos sanguíneos para atender às suas demandas médicas.

A paciente Laiane Oliveira, 23 anos, moradora de Jacundá, passou por uma cirurgia cesariana na unidade de saúde. Após o procedimento ela precisou receber duas bolsas de sangue para auxiliar na sua recuperação.

“Fiquei apreensiva com a ideia de ter que passar por uma transfusão de sangue, mas a equipe médica foi muito solícita, em me explicar detalhadamente o processo e esclarecer todas as dúvidas. Senti-me acolhida e muito bem cuidada durante todo o procedimento, e sou grata pelo tratamento humanizado que recebi”, ressaltou.

Referência

A Agência Transfusional do HRSP desempenha papel importante para garantir sangue e hemocomponentes de alta qualidade para pacientes que passaram por transfusões. O setor utiliza mensalmente cerca de 170 bolsas de sangue, provenientes da Fundação Hemocentro do Pará (Hemopa) de Marabá.

Segundo Socorro Leão, médica responsável pela agência transfusional do HRSP, a transfusão de sangue é recomendada em casos de perda significativa de sangue, seja por lesões, cirurgias ou doenças.

“O sangue é um recurso valioso, responsável por levar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, ajudando a manter os órgãos saudáveis e funcionando. Sem ele, nosso corpo não seria capaz de se recuperar de lesões, combater infecções ou realizar outras funções vitais”, destacou a profissional

A médica ainda ressalta que o HRSP, busca implementar o Gerenciamento do Sangue do Paciente, um protocolo desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem como objetivo minimizar a necessidade de transfusões sanguíneas. Esse método prioriza o uso de recursos farmacológicos, técnicas anestésicas e cirúrgicas para controlar a anemia e a hemostasia antes de acompanhar à transfusão de sangue.

Serviço

O diretor executivo da unidade, Benjamin Ferreira, reforça que regularmente a unidade promove campanhas de doação de sangue, que estimulam o aumento do estoque de sangue do Hemopa em Marabá. “Não há nada mais nobre e humano do que doar sangue, um ato que pode trazer esperança e alegria para muitas famílias”, explicou.

A unidade que pertence ao Governo do Pará, e desde o dia 15 de abril é gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), atua como referência para média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios da região.

Saiba o que é necessário para ser um doador de sangue:

• Idade: entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados do responsável legal);

•Peso: mínimo de 50kg;

•Estar bem alimentado e descansado;

•Bebidas: não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

•Exercícios: não ter praticado exercícios físicos intensos nas últimas 24 horas.

•Quem testou positivo para a Covid-19, pode doar após 10 dias da recuperação total, e quem teve contato com pessoas infectadas, e não apresentou sintomas, pode doar após 7 dias.

* O Hemopa de Marabá funciona na rodovia Transamazônica, quadra 12, s/n, no bairro Amapá. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Informações podem ser obtidas pelo telefone: (94) 3312.9150.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação