Agências unem forças para impulsionar soluções de comunicação avançadas no Brasil

A Temple, maior agência de comunicação da região Norte, e a LLYC, consultoria global de comunicação, marketing digital e assuntos públicos, há 15 anos no Brasil, anunciam uma parceria estratégica. A iniciativa visa fortalecer a capacidade de fornecer soluções de comunicação e tecnologia avançadas e personalizadas em todo o Brasil, com especial foco em grandes projetos de licenciamento. Juntas, Temple e LLYC somam experiência, conhecimento técnico e talento para a gestão de diálogo social e com comunidades, especialmente nos setores de mineração e energia.

A região Norte, especialmente a Amazônia, desempenham um papel fundamental na estratégia dessa parceria, que tem como propósito conectar clientes a uma rede global, permitindo que se beneficiem da especialização regional da Temple, juntamente com o alcance da LLYC. O resultado dessa união deve promover avanços significativos no setor, criando novas oportunidades para negócios no Brasil e no exterior.

As duas empresas estão otimistas quanto ao futuro da parceria, acreditando que a combinação de suas respectivas áreas de especialização possa gerar um impacto significativo na indústria, beneficiando seus clientes e contribuindo para a evolução do setor.

“A visão da LLYC, de consultoria estratégica que utiliza ferramentas de comunicação, relacionamento e tecnologia de dados para a construção de ambientes positivos à operação dos nossos clientes, encontra match total com a oferta especializada da Temple. Ainda que atuando de forma independente, cada uma de nossas empresas terá à disposição a experiência e o conhecimento desenvolvidos pela LLYC globalmente e pela Temple na região Amazônica e em setores altamente regulados, como o de mineração”, explica Thyago Mathias, diretor-geral da LLYC Brasil.

A colaboração permitirá que as duas empresas ofereçam serviços em conjunto ao mercado, alavancando suas especialidades e áreas de conhecimento. Em um contexto que inclui a realização da COP 30 (Conferência das Partes, das Nações Unidas) em Belém e no qual o desenvolvimento sustentável da Amazônia ganha papel central em negociações como o Acordo entre Mercosul e União Europeia, a parceria entre Temple e LLYC abre uma ponte de conexão entre a Amazônia e o mundo, por meio das operações da LLYC na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos.

“Estamos ansiosos para aproveitar o conhecimento da LLYC em negócios digitais e dados e potencializar nosso alcance na Europa, além de América Latina e do Norte”, disse Cleide Pinheiro, sócia-diretora da Temple. “Esta parceria estratégica nos permitirá aprimorar nossos serviços na região Norte, com foco na Amazônia, e expandir nossa presença nas principais cidades do Brasil”.

O acordo entre as duas empresas prevê a oferta conjunta de serviços para seus clientes, um plano de desenvolvimento de conhecimento e ideias em linhas específicas como a do diálogo social, mineração, advocacy, ESG e tecnologia, bem como a troca de experiências e acesso às respectivas redes de seus profissionais. Por outro lado, não envolve nenhum acordo comercial para integração societária ou de operações.

SOBRE A TEMPLE

Referência na Amazônia há 25 anos, a Temple é uma empresa de consultoria de Comunicação e Inteligência Social com sede em Belém do Pará. A agência promove encontros que unem a sociedade, o poder público e a iniciativa privada em torno dos mais diversos objetivos.

Com soluções em comunicação 360º, o time da Temple é formado por mais de 100 profissionais que atuam em dez estados brasileiros. A equipe conta com especialistas das áreas de Design, Jornalismo, Publicidade, Tecnologia e Relações Públicas.

A trajetória da empresa nos mercados de comunicação regional e nacional é marcada por conquistas e reconhecimentos importantes, evidenciando que as soluções que a Temple desenvolve são inovadoras e entregam resultados. Em mais de duas décadas de existência, a empresa conquistou 24 prêmios Aberje regionais e 8 Nacionais. Além disso, a empresa foi eleita seis vezes a Melhor Agência de Comunicação do Norte do Brasil pelo prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa.

A inovação está no DNA da Temple desde sempre, tanto que a empresa desenvolveu métodos próprios de trabalho em Relações com a Mídia, Gestão de crises, Relações Institucionais e Governamentais, Inteligência de Dados, Diálogo Social e Comunicação para licenciamento, Eventos, Comunicação institucional, Publicidade & Design e Conteúdo & Digital.

A Temple faz comunicação com pessoas para pessoas. É uma empresa da Amazônia que se conecta com o Brasil e o mundo.

SOBRE A LLYC

A LLYC (BME:LLYC) é uma empresa global de consultoria de comunicação, marketing digital e assuntos públicos que ajuda os clientes a enfrentar desafios estratégicos com soluções e recomendações com base na criatividade, tecnologia e experiência, para reduzir riscos, aproveitar oportunidades e cuidar do impacto à reputação. No atual contexto confuso e incerto, a LLYC ajuda seus clientes a alcançar suas metas de negócios no curto prazo e traçar uma rota, com visão de médio e longo prazo, para defender sua licença social de modo a operar e aumentar seu prestígio.

Ao completar 15 anos de atuação no Brasil, a empresa é a única no segmento de consultorias e assessorias de comunicação no país a ter um Conselho Consultivo. A LLYC está cotada na bolsa de valores alternativa espanhola, a BME Growth. Atualmente, a empresa tem 21 escritórios na Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madri e Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York, São Diego e Washington, DC), México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana. A empresa também presta seus serviços por meio de companhias afiliadas nos demais mercados da América Latina.

As duas publicações líderes do setor classificam a LLYC entre as mais importantes empresas de comunicação do mundo. A empresa é a número 39 em receita em todo o mundo, de acordo com o Relatório de Negócios de Agências Globais da PRWeek 2023 e está classificada em 40 no Ranking Global de 2023 da PRovoke. A LLYC foi eleita Melhor Consultoria de Comunicação na Europa 2022 no PRWeek Global Awards e Consultoria de Comunicação do Ano na América Latina pelo International Business Awards 2021.

Imagem: Divulgação