Agente do Detran se envolve em confusão após bater outro carro: veja o vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma confusão envolvendo um agente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) com uma mulher, após a batida entre o carro dos dois na Avenida Dr. Freitas, bairro da Pedreira, em Belém.

Segundo o relato de um dos vídeos, o agente teria batido o carro da motorista por trás, mas mesmo assim ainda queria ter razão. Em uma das filmagens, gravada pela condutora, ela demonstra indignação com o agente de trânsito que nega ter culpa na batida.

Nas imagens é possível observar que ele bateu na traseira do veículo dela que, por sua vez, estava de saída de um supermercado. Ela explica que freou por haver pessoas na sua frente, quando foi atingida.

Um filma o carro do outro, enquanto discutem. Ela chega a chamar o agente de “cara de pau” e diz que seu carro está totalmente legalizado. Em outra filmagem, ela demonstra o homem deixando o local e dispara: “o safado foi embora”.

Veja o vídeo:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução