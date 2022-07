“Agente Oculto”: Netflix já trabalha em sequência e spin-off do filme

“Agente Oculto” acaba de estrear na Netflix, e a companhia já anunciou que trabalha na sequência do filme de ação, que terá os irmãos Russo e Ryan Gosling de volta.

Além do protagonista e os diretores estarem de volta, Stephen McFeeley – que foi co-roteirista de “Agente Oculto” – retornará escrevendo o roteiro da sequência. O filme vem apresentando um bom desempenho, estreando em primeiro lugar no top 10 da Netflix em 92 países e alcançando 91% na nota de audiência do Rotten Tomatoes, apesar de não ter agradado a crítica tanto assim.

Além disso, a Netflix também anunciou que trabalha no desenvolvimento de um spin-off, escrito por Paul Wernick e Rhett Reese. Por enquanto, o enredo do spin-off continua secreto. A informação de que, de certa forma, estamos lidando com um universo de “Agente Oculto”, foi revelada primeiro pela revista Deadline.

O filme é baseado na série de romances de Mark Greaney conhecida como “série The Gray Man”, composta por 12 livros. Então, material para retirar histórias não será um problema. “A sequência será inspirada no romance de Mark Greaney,” disse Joe Russo à Deadline. “Traduzir de um meio para outro geralmente requer interpretação, mas temos uma quantidade incrível de material de origem de uma oferta incrível. Vamos nos basear nisso para a sequência.”

Em relação ao spin-off, Joe Russo afirmou que farão algo mais “ousado e experimental” do que na série principal de filmes.

“Agente Oculto” conta a história do ex-agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling), também conhecido como Sierra Six. Tirado de uma penitenciária federal e recrutado pelo seu mentor Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry tinha como função espalhar a morte com o aval da agência norte-americana. Porém, num volte-face do destino, Six tornou-se agora o alvo, perseguido pelo mundo fora por Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA que não olha a meios para o neutralizar. Felizmente, Six conta com a ajuda preciosa da agente Dani Miranda (Ana de Armas).

O filme está disponível na Netflix, e sua sequência e spin-off ainda não têm datas para estrear.

Fonte: Olhar Digital