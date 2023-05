Agentes da Base Integrada Antônio Lemos apreendem 15 kg de entorpecentes no Marajó

O trabalho das forças de segurança que atuam na Base Integrada “Antônio Lemos”, em Breves, no Arquipélago do Marajó, resultou na manhã desta terça-feira (02) na apreensão de 15 kg de maconha prensada, tipo “Skunk”. A droga era transportada de Manaus (AM) para Belém.

A apreensão começou com a abordagem e inspeção do navio “Itaberaba 2”, que transportava passageiros e cargas. A guarnição, formada por servidores do Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, verificou o porão e encontrou o entorpecente.

A droga, mais potente que a maconha, é também retirada da planta Cannabis sativa, sendo uma substância psicoativa que age no sistema nervoso central. No local foram encontrados 12 “tijolos” da droga, cada um avaliado em R$ 10 mil. Nas imagens obtidas, uma mulher foi identificada depositando a carga no porão e evadindo-se do local ainda na capital amazonense.

Eficiência – Segundo o diretor do Grupamento Fluvial, delegado Arthur Braga, a forma integrada de fiscalizar tem sido eficiente no Estreito de Breves, onde as apreensões vêm aumentando em todos os tipos de ilícitos, nas esferas ambiental e criminal, como tráfico de drogas.

“Tem sido cada vez mais frequente e recorrente as apreensões em razão dessa integração entre as instituições. O resultado é também o aumento da confiança entre a população ribeirinha e os tripulantes da embarcação, que trabalham fazendo a rota que passa pela nossa base fluvial. É uma relação segura, que vem surtindo resultados através da eficiência dessas ações que culminam em prisões e apreensões”, disse o delegado, acrescentando que os procedimentos e a apuração do caso estão sendo realizados pela equipe da própria Base Integrada. As investigações prosseguem para identificar e localizar os responsáveis pela carga de entorpecente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação