Agentes da Base Integrada ‘Antônio Lemos’ apreendem carne de jacaré e porco-espinho

Equipes de fiscalização da Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos”, situada em Breves, município do Arquipélago do Marajó, apreenderam na manhã desta sexta-feira (28) uma carga de carne de jacaré e porco-espinho transportada ilegalmente, com destinação a Belém. A carga, que não possuía documentação, havia saído de Almeirim, no Oeste do Pará.

Por volta de 10h35, as guarnições, compostas por nove servidores das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Grupamento Fluvial (GFlu), abordaram o ferry boat Amazonas II, que faz o trajeto Almeirim-Belém. Na inspeção, os policias identificaram diversas cargas sem a identificação do proprietário, apenas com a nota de transporte informando ser peixe. Mas os agentes de segurança encontraram 44 jacarés, da espécie Jacaretinga (Caiman crocodilus) e três porcos-espinhos brasileiro (Coendu prehensilis).

A embarcação foi encaminhada à Base Integrada Fluvial, onde foi registrada a ocorrência e instaurado procedimento de investigação para apurar e identificar os responsáveis pela carga. Segundo o gerente da Base Antônio Lemos, Átila Cruz, a unidade vem desenvolvendo a missão de fiscalização, sendo de grande relevância sua atuação no combate a ilícitos e crimes ambientais. “No passado, a região era alvo de tais criminosos. Nosso efetivo, especialmente qualificado, vem se empenhando tanto na orientação às populações locais quanto na fiscalização, assim obtendo êxito”, informou Átila Cruz. O material foi levado para a Secretaria de Meio Ambiente de Breves, que definirá a destinação.

O coordenador de Operações do Grupamento Fluvial, tenente-coronel Bruno Anaissi, ressaltou a importância destas e demais ações realizadas a partir da instalação da Base Integrada. “A ação que resultou em apreensão está inserida nas atividades de praxe da Base, que são desenvolvidas diariamente, além de integrar a operação ‘Guardiões do Bioma’, do governo federal. Diuturnamente nossas embarcações e servidores estão prevenindo crimes aduaneiros e ambientais”, disse Bruno Anaissi.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação