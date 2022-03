Agentes da DIOE prendem no flagra dupla de espertalhões que enganava idosos em Belém

Agentes da Polícia Civil do lotados na Delegacia Especializada em Estelionato e Outras Fraudes- DEOF, vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais – Dioe prenderam uma dupla de marginais especializada em aplicar golpes contra pessoas idosas, especialmente aposentados. Arnaldo de Carvalho Vaz Pereira Filho e Thiago Rodrigues Vale Pinto foram autuados em flagrante delito pela equipe sob o comando do delegado Neyvaldo Silva.



A dupla praticava o crime de forma contumaz. Os bandidos se valiam de pessoas idosas e humildes, levando-as para locais para fazerem empréstimos indevidos em nome de terceiros, tirando fotografias para que as vítimas se passassem por outras pessoas.



Os policiais civis, após ordem de missão visando realizar investigação para apurar os fatos procederam diligências e com levantamentos, constataram a atividade suspeita dos suspeitos. Deste modo, nesta sexta-feira, 18, por volta das 11h, a equipe policial, visando aprofundar as investigações na sala 405 Torre I do Edifício Next Office, visualizou o idoso Raimundo Waldir de Vasconcelos, que estava no local, na companhia de Arnaldo Pereira e Thiago Pinto. Ao ser indagado, o idoso disse que Arnaldo e Thiago o tinham apanhado no bairro do Jurunas e o levaram até ao escritório deles para bater uma foto que ele iria receber R$ 100,00 pela foto e tinham dado um papel para ele falar sobre um pedido de empréstimo. Ao ser indagado se era aposentado, o homem falou que recebia benefício do INSS, mas que no papel que Arnaldo e Thiago lhe deram era para ele dizer que o seu nome seria “Luis de Souza Oliveira” e que estava pedindo um empréstimo.



Assim, os policiais levaram Arnaldo Pereira e Thiago Pinto, junto com a vítima, o idoso Raimundo, até a delegacia e também os notebooks e um caderno com anotações dos acusados para as deliberações de flagrante. Os acusados estão recolhidos à cadeia, à disposição da Justiça.

Raimundo foi ouvido na condição de testemunha e liberado.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar