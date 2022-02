Agentes da Semob fiscalizam o serviço da nova frota de ônibus que atende o distrito de Outeiro

Neste sábado, 12, agentes de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fiscalizaram o serviço oferecido pelos ônibus da linha interna circular do distrito de Outeiro, que conta com reforço operacional desde o último dia 11 de fevereiro.

A fiscalização foi acompanhada pela superintendente do órgão de mobilidade, Ana Valéria Borges, que aproveitou para conversar com os moradores do distrito de Outeiro e representantes de cooperativas, sobre melhorias no transporte da ilha. O reforço da frota no distrito, que passou a contar com 10 ônibus, foi uma medida adotada pela Prefeitura de Belém, por meio da Semob, para atender a população de Outeiro, de forma gratuita, que precisa se deslocar internamente na ilha.

Movimento – A movimentação neste sábado, na travessia Outeiro/Icoraci/Outeiro, foi tranquila durante a manhã e tarde. Os agentes da Semob estão regularmente realizando a fiscalização, organização e orientação no embarque e desembarque nas balsas, lanchas e navios, além dos cuidados para cumprimento de protocolos de prevenção contra a covid-19, nos trapiches de Outeiro e de Icoaraci, pelos agentes de transporte.

Os agentes de trânsito também estão atuando nos acessos das rampas das balsas de Outeiro/Icoaraci garantindo o fluxo do trânsito e travessia segura dos veículos.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Agência Belém