Agentes de Educação da Semob fazem abordagens e orientam sobre segurança no trânsito no carnaval

Neste fim de semana de carnaval, agentes de Educação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estiveram sábado, 18, e domingo, 19, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, para realizar ação educativa de segurança para o trânsito. Foram 180 abordagens em Icoaraci, no sábado, e 275 no domingo, na praia Grande de Outeiro, totalizando 455 abordagens.

No período de carnaval os excessos, imprudências e sinistros podem ocorrer, principalmente, quando há a combinação de álcool e direção. A chefe de Divisão de Educação para o Trânsito, Tatiane Pinheiro, destacou a importância dessa atividade nas áreas de concentração dos foliões, que aproveitam para se divertir no Carnaval.

“Essas ações são importantes para chamar a atenção e buscar reduzir os índices de acidentes causados pela ingestão de bebida alcoólica e direção, pela falta de atenção e também pela falta de respeito e empatia no trânsito”, pontuou a chefe da CDET.

Durante as abordagens, além das orientações, foram distribuídos materiais educativos e informativos, além de adesivos para chamar a atenção para a importância do cuidado consigo e com as pessoas que compõem o trânsito (condutor, motociclistas, ciclistas e pedestres).

Em Outeiro, a equipe percorreu toda a extensão da praia, abordando os banhistas. Muitas crianças gostaram dos adesivos. Afinal a criança será o condutor de amanhã.

O autônomo João Roberto aprovou a iniciativa da Semob. “É de suma importância que no trânsito todos devem seguir as regras, para evitar acidentes e mortes, principalmente, nessa época de Carnaval, onde ocorrem muitos excessos”, disse.

Brincar o carnaval de maneira saudável e segura é o que todo mundo quer. Para a esteticista Amanda Trindade a empatia é fundamental. Ela foi aproveitar o domingo de carnaval com toda a família e quer retomar para casa em segurança. “A educação para o trânsito é importante em todas ocasiões”, pontuou.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob