Agentes de educação orientam alunos de escola no Telégrafo sobre segurança no trânsito

Cerca de 40 crianças, dos 10 aos 12 anos, estudantes do Centro de Estudos Geraldo Palmeira, no bairro do Telégrafo, passaram uma manhã divertida nesta terça-feira, 14, enquanto aprendiam sobre como se comportar corretamente no trânsito.

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), realizou uma palestra para orientar as crianças quanto à segurança viária, destacando todos os papéis envolvidos no trânsito. Os meninos e meninas também puderam assimilar as orientações com a ajuda da apresentação teatral das arte-educadoras.

Trânsito na infância

O agente de trânsito da Semob, Ércio Costa, que faz parte da equipe de educadores, foi o responsável pela palestra com orientações sobre os cuidados necessários para garantir a própria segurança e a de todos os envolvidos no trânsito, sejam pedestres, ciclistas ou condutores de carro e moto.

De forma lúdica e fazendo uso de uma linguagem comum para elas, o agente mostrou a forma correta de atravessar a rua usando a faixa de pedestre quando não há semáforo por perto. Ensinou que as crianças devem ser seguradas pelo punho para evitar que corram para a rua e que só se deve atravessar quando todos os veículos param.

Ele informou, ainda, que os ciclistas devem descer das bicicletas para atravessar pela faixa de pedestre, para evitar acidentes. Ércio chamou a atenção dos alunos quando pontuou que a idade mínima de 10 anos para uma criança ser transportada em segurança na motocicleta, além de ressaltar a importância de usar os equipamentos de segurança, como capacete e, no caso dos carros, o cinto de segurança.

As crianças escutaram com atenção, faziam comentários e eram rápidas em levantar as mãos para fazer perguntas e compartilhar alguma experiência de vida relacionada ao trânsito.O agente usava os exemplos dados pelos estudantes, com o objetivo de fazer que interagissem mais ainda.

A coordenadora do ensino fundamental, Brenda Alcântara, comentou que esta foi a primeira vez que a escola solicitou a presença da equipe de educação para o trânsito da Semob e garantiu estar satisfeita. Ela também fez questão de acompanhar a palestra e a dinâmica teatral junto às crianças. “É super importante desde cedo eles já terem essa educação voltada para o trânsito”, disse.

Teatro e educação

Para reforçar as orientações dadas pelo agente de trânsito, as crianças assistiram a peça teatral “Segurança é uma via de mão dupla”, encenada pelas arte-educadoras da Semob. Durante a apresentação, de forma lúdica e divertida, duas personagens contaram tudo o que fizeram de errado no trânsito visando o interesse próprio, mas que prejudicaram a personagem da pedestre.

As crianças se divertiram, ficaram chocados com algumas atitudes dos condutores da peça e, com a personagem da pedestre, apontaram os erros dos motoristas e reforçaram sobre o respeito às leis de trânsito, para não por em risco outras pessoas.

“A gente tem muitas informações para compartilhar, para que eles aprendam também a primar pela segurança, a deles e a de todos. Fiquei muito feliz com o engajamento da turma”, comentou Ércio.

Texto: Amanda Mardock

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob