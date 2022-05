Agentes de educação usam brincadeiras para orientar estudantes sobre segurança no trânsito

A interação com a bonequinha Lilica, de 5 anos, que faz tudo errado, mas a ajuda da agente de trânsito que ensina o correto, leva a criança a pensar e aprender a forma segura de se comportar no trânsito.

Essa é a ferramenta que a equipe de educação para o trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) utiliza em suas ações educativas nas escolas.

“É uma forma de levar um assunto tão importante, que é a educação para o trânsito, de maneira lúdica. Brincado é mais fácil para a criança assimilar as informações repassadas e assim tornar-se um agente multiplicador”, explica a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito (CDET), Tatiane Pinheiro.

Educação lúdica nas escolas

Na manhã desta segunda-feira, a Semob realizou ação educativa na Escola Municipal Nova Aliança, localizada na Pratinha e mobilizou 175 alunos do ensino fundamental.

As crianças interagindo com a agente de educação Karime Sibelly Rodrigues e a bonequinha Lilica, receberam várias informações sobre segurança no trânsito.

Na dinâmica, a pequena Isabele respondeu corretamente o que significa cada cor do semáforo e aprendeu, junto com os demais coleguinhas, a como atravessar na faixa com segurança.

Vitor de 5 anos aprendeu que se a faixa não tiver semáforo, é necessário usar o sinal de vida, que é levantar as mãos para que os carros parem na faixa de segurança, para permitir a travessia.

Orientações de segurança

Outra orientação dada pela agente de educação foi sobre a importância de pegar no punho e não nas mãos da criança. Segundo a agente Karime, o risco da criança se soltar e atravessar correndo é muito grande.

Caio, 7 anos, vai para a escola de bicicleta. Na atividade, a criançada aprendeu sobre os itens de segurança que devem ser usados ao pedalar, como o capacete, cotoveleira, joelheira e luvas.

Quem usa ônibus, precisa esperar na parada na calçada e não no meio da rua e nunca deve colocar a cabeça para fora do carro.

A agente Karime explicou que tem idade certa para a criança andar de moto e não pode viajar no tanque da moto. Menores de 10 anos não podem. João Henrique tem 10 anos e já pode andar de moto e deve viajar no banco do carona e, principalmente, usar o capacete.

No carro, só pode viajar na frente quem tiver 10 anos e 1,45 m de altura. Senão vai no banco de trás. Em ambas situações, a agente explicou que deve usar o cinto de segurança.

Iuri tem 10 anos e já pode andar no banco da frente. No banco de trás, criança de até 1 ano e 18kg, usa o bebê conforto. De 1 a 4 anos, pesando de 9 a 18kg, usa a cadeirinha. De 5 a 7,5 anos de até 36 quilos, usa assento elevado. De 7,5 a 10 anos com menos de 1,45 de altura senta no banco de trás usando cinto.

Interação – A criançada ficou atenta a tudo que foi explicado e foi muito participativa. “A Equipe de Educação da Semob plantou sua sementinha de orientações aos cuidados no trânsito para os nossos alunos. Foi tudo muito dinâmico e muito bom. Interessante foi a interação das crianças com a boneca Lilica, que os levou a pensar o correto”, comentou a coordenadora da escola, Katia Cilene Bento da Silva.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob