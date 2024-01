Agentes de segurança da Base Fluvial apreendem mais de 15 celulares roubados no Amapá

As forças de segurança pública do Estado apreenderam, 17 aparelhos celulares roubados e uma máquina de cartão em uma embarcação no Rio Tajapuru, na zona rural de Breves, no Arquipélago do Marajó que estavam sob a posse de um homem que foi abordado por por agentes instalados na Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos”, administrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup).

A apreensão foi feita em em meio a uma fiscalização de rotina na Base Integrada, a qual é direcionada a coibir delitos e crimes na rota de embarcações no Marajó. Os aparelhos foram encontrados após uma revista nas bagagens presentes na embarcação, que realizava o trajeto de Santana (AP) para Belém. Os celulares teriam sido roubados durante as comemorações de final de ano realizadas no município amapaense e seriam vendidos de forma ilícita na capital paraense.

Ualame Machado, titular da Secretaria, reforça que ações ostensivas nos rios do estado são essenciais para o fortalecimento da atuação da segurança pública. “A atuação constante na Base Fluvial, somada a outras ações, vem resultando na redução dos índices de criminalidade e violência. No Marajó, em específico, temos a atuação combativa contra crimes ambientais, pirataria e tráfico de drogas, por exemplo”, ressaltou.

Todos aparelhos foram apreendidos e o homem encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Breves para dar continuidade aos procedimentos cabíveis.

Desde a implantação da Base, no ano de 2022, foram realizadas mais de 10 ações integradas de forças de segurança realizadas nos rios da região, além das fiscalizações de rotina.

Texto: Esther Pinheiro

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação