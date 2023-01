Agentes de trânsito e transporte municipal atuam durante interrupção do tráfego na ponte de Outeiro

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o tráfego de veículos na ponte de Outeiro, distrito de Belém, foi liberado às 6h45 deste domingo, 15. A previsão era liberar às 5h. A interdição, apesar de prevista para 22h do dia 14, só ocorreu à 00h do dia 15.

O tráfego foi interrompido pela Secretaria de Estado de Transporte (Setran) para dar prosseguimento à etapa final da obra (operação de içamento da viga principal do mastro central).

Agentes de trânsito e de transporte da Semob deram apoio durante período de fechamento e estiveram de prontidão, na cabeceira da ponte do lado de Outeiro, bem como na travessia na Brasília.

Ônibus – As linhas de ônibus puderam trafegar até a ultima viagem de retorno à ilha, prevista para 00h30, conforme acordado com a Setran. Agentes de transporte fiscalizaram o cumprimento da Ordem de Serviço (O.S.) e o última viagem de Outeiro foi cumprida, às 22h30, com a linha Outeiro/Terminal Mangueirão.

“Tudo ocorreu dentro do programado”, informou o coordenador de Fiscalização e Vistoria (CFVI), Raimundo Rodrigues Neto. As linhas de ônibus voltaram a circular na ponte no horário da liberação desta.

Agentes de trânsito atuaram no ponto de interdição da ponte do lado de Outeiro e informaram que a demora na liberação causou reclamações de usuários que aguardavam para passar na ponte. Por volta das 7h, não havia mais filas no acesso à ponte para Icoaraci.

Ferry-boat – Na travessia pela balsa, o ferry-boat da Prefeitura de Belém operou durante todo período de interrupção do tráfego na ponte. O ferry-boat, conforme já anunciado, vai operar até este domingo, 15. A balsa disponibilizada pela Setran, para atender a população no horário da interdição, parou de operar às 5h.

Agentes de trânsito da Semob deram apoio na organização e fiscalização para garantir a segurança viária no embarque e desembarque de veículos e pedestres nas balsas, no porto de balsa da Brasília.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob