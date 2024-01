Agentes do BOPE usarão câmeras na farda a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (8), policiais do Batalhão de Operação Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro vão começar a usar câmeras nos uniformes. A medida segue uma determinação do Supremo Tribunal Federal, em uma ação que quer reduzir a taxa de letalidade dos agentes.

Em julho de 2023, o governo do estado havia determinado que agentes das equipes de elite das polícias Militar e Civil aderissem ao equipamento até o final do ano, mas isso não aconteceu. Já a PM usa o dispositivo desde 2021. As imagens registradas pelo acessório ficam salvas por até 60 dias, de acordo com a corporação.

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de estado de Polícia Militar, foi quem anunciou a data para o BOPE começar a usar as câmeras. A informação foi repassa por ele ao jornal O Globo durante uma entrevista. Pires disse também que os agentes foram treinados para usarem o apetrecho.

Fonte: Pleno news/ Foto: Divulgação/PMERJ