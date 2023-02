Agentes do Detran localizam, nesta quarta-feira (08), idoso desaparecido em Marituba

Agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) localizaram, em ronda na cidade de Marituba, na manhã desta quarta-feira (08), o idoso José Maria Neves Ramalho, de 67 anos, morador do bairro de Fátima, que havia desaparecido na última terça-feira (07).

Ele estava em uma parada de ônibus no sentido decrescente da rodovia BR-316, em frente à entrada da Alça Viária, consciente, porém, desorientado. Após a abordagem, os agentes o levaram ao posto do órgão, em Ananindeua, onde comunicaram a família e aguardam a chegada para fazer o acompanhamento do idoso.

Após a chegada no posto, os agentes de fiscalização alimentaram o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os atendimentos de emergência.

“Fazemos o nosso patrulhamento que é nossa competência, mas orientamos e treinamos os agentes para que observem também o que acontece nas vias. Não é a primeira vez que conseguimos resolver situações que envolvem humanização, o que entendemos que é uma obrigação nossa ajudar, não somente fiscalizar”, afirma Bento Gouveia, diretor técnico operacional do Detran.

Texto: Leandro Oliveira | Asdecom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação