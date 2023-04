Agentes municipais atuam no esquema de segurança do Mangueirão durante Paysandu x Fluminense

A Prefeitura Municipal, por meio da Guarda Municipal de Belém, vai atuar no apoio do ordenamento público e na proteção da população, torcedores e prédios públicos, durante o jogo entre Paysandu e Fluminense, pela Copa do Brasil, que ocorrerá nesta terça-feira, 25, no Estádio Olímpico Edgar Proença – Mangueirão, em Belém.

O esquema de segurança será o mesmo utilizado nos jogos anteriores, com efetivo de 52 guardas municipais, dos grupamentos Operacional e Táticos, reforçando antes, durante e depois da partida.

Fiscalização

Os guardas municipais do grupamento de Ações Táticas (GAT), de modo preventivo, vão acompanhar os fiscais da Organização Pública e Secretaria Municipal de Economia no combate ao comércio ambulante irregular.

As estações do BRT vão receber patrulhamento dos motopatrulheiros dos grupamentos Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e Operacional das inspetorias da área e entorno. O Terminal Mangueirão recebe como reforço o efetivo do grupamento de Ações Táticas com Cães (ATAC).

Atuação integrada

O Centro de Controle Operacional instalado dentro do Estádio contará com a atuação de um guarda municipal e os motopatrulheiros do Rondac farão a parte da escolta do Paysandu.

“O planejamento foi definido de forma conjunta entre as forças policiais e serão realizadas integradas para que os torcedores bicolores e o tricolor carioca aproveitem o jogo com tranquilidade”, esclarece o inspetor, coordenador da Inspetoria de Ações Táticos (IEAT), Elton Moura, responsável por comandar a tropa durante a ação, que terá o início às 17h.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Yoham/GMB