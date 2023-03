Agentes municipais garantem a segurança preventiva da Primeira Corrida do Pitiú neste domingo, 26

Agentes da Guarda Municipal de Belém acompanharam os atletas e participantes da primeira edição da Corrida do Pitiú, realizada lo go no começo da manhã deste domingo, 25, dando o pontapé nas comemorações dos 396 anos do Complexo do Ver-o-Peso.

Desde a largada, às 6h, da frente do estacionamento da feira, os guardas municipais garantiram a segurança na corrida, durante os 5km de percurso, assegurando tranquilidade para a realização do evento esportivo e comemorativo.

Foram disponibilizados nove motos e nove guardas municipais do grupamento Ronda Ostensiva Municipal-ROMU, distribuídos ao longo do trajeto para auxiliar os competidores e minimizar quaisquer riscos.

Atuação em parceria

Em parceria com a Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), a Guarda Municipal também fez a interdição de algumas vias e o bloqueio de cruzamentos.

Simultaneamente à corrida do Pitiú, os motopatrulheiros do grupamento Ronda da Capital, realizaram a escolta das corredoras do pelotão de elite e segurança da 9ª Corrida da Mulher, com largada e chegada em frente ao Shopping Boulevard.

De acordo com o inspetor de Planejamentos da GMB, Antônio Carlos Tavares, nenhuma intercorrência foi registrada. “Os dois eventos de rua festivos foram positivos, sem nenhuma intercorrência registrada. Procuramos garantir a proteção de todos os envolvidos”, informou.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Victor Yohan